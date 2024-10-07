Reklam zenginleri belli oldu! Aldıkları ücret dudak uçuklatıyor

Takvim gazetesinden Doğan Savaş’ın haberine göre, Sinema ve dizilerin popüler isimleri bölüm başına aldıkları maaşları dudak uçuklatıyor. Erkek ve kadın oyunculardan en çok reklam ücreti kazanan isimler belli oldu.

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızını parlatan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, reklamlardan kazandığı para dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu reklamlardan 18 milyon kazanıyor.

HANDE ERÇEL: 16 MİLYON

SERENAY SARIKAYA : 22 MİLYON

Öte yandan giyimleri, gittikleri mekanlar ve seyahatleri de onlara büyük paralar kazandırarak servetlerini katlıyor.

MERT RAMAZAN DEMİR: 15 MİLYON

EZGİ MOLA: 8 MİLYON

ZEYNEP BASTIK: 20 MİLYON

Kadınlar arasında en yüksek geliri elde eden isim Demet Özdemir, 25 milyon TL ile zirvede yer alırken, erkeklerde bu unvanı Kıvanç Tatlıtuğ aldı. Özdemir'in ünlü mobilya markasıyla yaptığı anlaşmadan 25 milyon TL aldığı ifade edildi.

KIVANÇ TATLITUĞ: 37 MİLYON

DEMET ÖZDEMİR: 25 MİLYON