Rekor faiz artışı sonrası BTP lideri Hüseyin Baş dolarda ne olacağını açıkladı

BTP lideri Hüseyin Baş Merkez Bankası’nın faiz artışı kararı sonrası sosyal medya hesabından doların ne olacağını açıkladı.

KAYNAK: ANKA
Rekor faiz artışı sonrası BTP lideri Hüseyin Baş dolarda ne olacağını açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi yüzde 17,5’tan yüzde 25’e yükseltme kararını değerlendirdi.

Baş’ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Faiz arttı dolar düştü diye propaganda yapacaklar. İnanmayın! Hem doları yükseltecekler hem parası olana yüksek faiz verecekler.

2021 Ağustos’ta faiz: yüzde 19. Dolar: 8. 35.

2023 Ağustos’ta faiz: yüzde 25. Dolar: 27.

Planlı soygunun resmî tablosu.”

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NE OLMUŞTU?

merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından çıkan sonuca göre faiz 750 baz puan artışla yüzde 25’e yükseldi.

Faizler bir önceki toplantıda yüzde 17,5 seviyesindeydi.

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