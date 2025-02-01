Rekor yükselişe hazır olun. İslam Memiş altının rotasını çizdi

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın, yılın ilk ayında bir yükseliş kaydetti. Gram altın, 3.050 TL seviyesinden başladığı yeni yılda 3.228 TL'ye ulaşarak 177 TL'lik bir değer artışı sağladı. Ons altın ise 2.800 dolar seviyesine tırmandı.

Yatırımcılar, yılın ilk ayında merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etti. ABD Merkez Bankası (FED), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Memiş, "Yatırım araçlarında en çok altın yatırımcısına kazandırdı." dedi.

Altın fiyatlarında kısa vadede bir miktar geri çekilme olabileceğini belirten Memiş, özellikle ons altının 2.700 ve 2.650 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti.

Ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyen İslam Memiş "Aralık ayından itibaren altın yatırımcısına bunu sık sık ifade ediyoruz ve altın fiyatları her ay yeni bir rekor kırarak temmuz ayına kadar, yani yılın ilk yarısına kadar 3.500-3.700 lira seviyesi ulaşacak" dedi.

Memiş "Yılın ikinci yarısında yıl sonuna kadar da 4.000-4.500 lira seviyesi ile alakalı beklentimiz halen geçerliliğini korumakta. Kasım ayında kamuoyuna öngörümü açıklamıştım. Bu beklentilerimi halen koruduğumu ifade edebilirim. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler, 2025 yılında altın fiyatlarını yükselişini destekleyeceğini ifade edebilirim." diye konuştu.