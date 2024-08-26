Rekor zam geldi! Zam Yüzyılı'nda bugün

Kaynak: Haber Merkezi
Rekor zam geldi! Zam Yüzyılı'nda bugün

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 40 zam yaptı.

Çanakkale'de deniz ulaşımına zam geldi. Tepki çeken zam sonrası deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den açıklama geldi.

GESTAŞ A.Ş., zammın gerekçesini 'sektördeki maliyetlerin artışı' olarak gösterdi.

GESTAŞ A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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YENİ FİYATLAR SİTEDE YER ALDI

Zam kararının ardından yeni fiyatlar GESTAŞ sitesinde yer aldı. Yer alan fiyat tarifesine göre Geyikli-Bozcada seferlerinin güncel fiyatları şu şekilde:

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CANDAŞ TOLGA IŞIK DA TEPKİ GÖSTERDİ

Gazeteci Candaş Tolga Işık da konuya resmi X hesabından tepki gösterdi. Işık, "GESTAŞ, Geyikli-Bozcaada oto geçişini 550 TL'den 1.590 TL yapmış. Online bilet: 3.050 TL. Yanlış anlamayın Portekiz'e erken rez 2 bin TL'ye uçak bileti var. Böbrekleri kargoyla mı yollayalım yoksa gelip elden mi alırsınız GESTAŞ havayolları?!"dedi.

Işık, daha sonra kendisini Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın aradığını ifade ederek yeni tarifeyi tek tek yazdı.

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