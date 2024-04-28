Rekortmen basketbolcu emekli oldu

Parker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu oyunu asla aldatmayacağıma ve içine girdiğimden daha iyi bir yerde bırakacağıma söz verdim. İçimdeki rekabetçi ruh hep bir fazlasını istiyor ama artık bırakmanın zamanı geldi. Kalbim ve bedenim bunu biliyordu ama zihnime bunu kabul etmesi için zamana ihtiyacım oldu" ifadelerine yer verdi.

Parker, WNBA'deki ilk sezonunda hem Yılın Çaylağı hem MVP ödülünü aynı anda kazanan tek oyuncu olarak Amerikan basketboluna çok hızlı bir giriş yapmıştı. Parker, 13 sene formasını terlettiği Los Angeles Sparks'ın 2008'de 10 galibiyetlik bir gelişme kaydetmesine yardımcı olurken 18.5 sayı, 9.5 ribaunt ve 3.4 asist ortalamaları tutturarak bu başarıyı elde eden ilk WNBA oyuncusu oldu.

2013'te ikinci MVP ödülünü kazanan yıldız oyuncu, 2016'da Sparks ile ilk şampiyonluğunu tattı. 2021'de Chicago Sky ile ikinci ve geçen sezon Las Vegas Aces ile üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Parker lig tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk kazanan yegane oyuncu oldu.

Las Vegas Aces Kulübü'nden yapılan açıklamada "Candace Parker'ın bir nesil kadın basketbol hayranı için yarattığı anılar, kolektif vicdanımızda sonsuza dek yer edecek, ancak o oyuna övgülerinin ve istatistiklerinin ötesinde çok daha fazlasını verdi. Bir takım arkadaşı ve akıl hocası, bir anne ve eş, bir basketbolcu, yayıncı ve iş kadını olarak kız, erkek farketmeksizin sayısız gence hayallerinin peşinden gitmeleri ve onlara ulaşmaları için ilham verdi" denildi.