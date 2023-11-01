Rektör hastayla sohbet etti. Cerrahlar tümörü çıkardı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleşen beyin ameliyatında Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 63 yaşındaki Mehmet Hürriyet Karcı ile ameliyat sırasında sohbet etti, cerrahlarda büyük bir titizlikle tümörü çıkardı.

KAYNAK: İHA
Rektör hastayla sohbet etti. Cerrahlar tümörü çıkardı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, cerrahların işini kolaylaştıran son teknolojik cihazları yerinde tespit etmek amacıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret etti.

Prof. Dr. Necdet Budak, doktorların daveti üzerine kıyafetlerini giyerek ameliyathaneye girdi. Bu sırada 63 yaşındaki Mehmet Hürriyet Karcı’nın beyin tümörü ameliyatı vardı.

Rektör Budak, bir yandan hasta ile sohbet etti, cerrahlarda uyanık bir şekilde kalan hastanın beynindeki kitleyi çıkardcı.

Ameliyat sırasında yine doktorlar, 63 yaşındaki hastayı kızı Eda Dere ile telefonda görüştürdü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yapılan yatırımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Hastanemizin bütün kliniklerini son teknoloji cihazlarla yeniledik. Ülkemizde beyin cerrahisi alanında nadir olarak gerçekleştirilen bir operasyona ben de bizzat katıldım. Kliniğimize kazandırdığımız cihazların ameliyat esnasında ne kadar kolaylık sağladığını da gözlemlemiş oldum. İyi ki medikal anlamda bu yatırımları yapmışız diye düşündüm. Vatandaşlarımızın bu son teknolojik imkanlardan devlet güvencesinde faydalanması da son derece önemli. Hocalarımızı bu başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.

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