Remzi Çayır'dan sert "süreç" sözleri: Bahçeli'nin de devletin de aklı değil

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci için TBMM'de kurulan komisyon ile yasal zemin de hazırlanıyor.

Sürece ilişkin Cumhuriyet'ten İklim Öngel'e konuşan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sürece ilişkin değerlendirmesi sorulan Çayır "PKK’yla olanlar aleni müzakeredir. Aklı başında, düşünen herkes bilir ki müzakere yoksa, niye komisyon kurdunuz. Çatır çatır müzakereler yapılıyor. Bu anlamda, millet haşlama ve uyutma amelyesine tabi tutuluyor. Üç aşağı beş yukarı gelecekle ilgili ortak bir çerçevede anlaşılmış. Bu süreç, Devlet Bey’in de, devletin de aklı değil. Silahı bırakırken “Ben insan öldürdüm. Bu yanlıştı, pişmanım” diyen bir Allah’ın kulu yok. Havai fişekli kutlamalar, İstiklal Marşımız sırasında yapılanlar içinde bulunduğumuz süreci özetler" dedi.

"Süreç kimin aklı" sorusu üzerine Çayır "Yürütülen müzakereler Amerika’nın aklıdır. Trump’ın Avrupa liderlerini, Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili sarayına çağırıp karşısında sıraya dizmesi gibi bize de verdiği bir ödev var" ifadelerini kullandı.