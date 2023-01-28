Renault Clio’nun yeni fiyatları açıklandı. Özellikleri de listelendi

Otomotiv sektörü yeni yıla hareketli girdi. Birçok otomobil markası zmamlı fiyatlarını duyurmaya başladu.

Ülkemiz dahil tüm dünyada en çok satılan otomobillerden biri Renault Clio da zamlı listesini paylaştı.

FİYATI:

RENAULT CLİO ÖZELLİKLERİ

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Renault Clio, 5 motor seçeneği ile sürücülerin karşısına çıkıyor. Ancak ülkemizde sadece üç motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork üretebilen ve şehir içi 6,3 litre yakıt tüketimine sahip manuel şanzımanlı 1.0 SCe, ikincisi 90 beygir güç ve 142 nm tork üretimi yapan sürekli değişken otomatik şanzımanlı şehir için 6,1 yakıt tüketimine sahip 1.0 TCe X-Tronic.

Üçüncü motor seçeneği ise 100 beygir güç ve 170 nm tork üretebilen manuel şanzımanlı 1.0 TCe ECO. Benzinli + LPG yakıt tipi ile sürücülerin karşısına çıkan motorun şehir içi 8,5 litre yakıt tüketimi mevcut.

Otomobil; giriş paketi Joy, orta paket Touch ve en üst paket Icon olmak üzere üç donanım paketine sahip. Burada paket tercihlerine göre Şerit Takip Sistemi, Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi gibi sürücü güvenliğini üst seviyeye çıkaran özellikler de alınabiliyor.