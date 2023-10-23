Renkli besinler neye yarar

Hangi besinler bağışıklığı güçlendiriyor. İşte yanıtı...

KAYNAK: İHA
Renkli besinler neye yarar

Beslenme ve Diyet Uzmanı Neşe Ceylan Zengin, yeterli ve dengeli beslenmenin, gün içerisinde her besin grubunun yeterli miktarda alınmasıyla sağlanacağını vurguladı, önemli açıklamalarda bulundu.

TURUNÇGİLLER ÖNEMLİ

Turunçgillerden elma, nar ve kiviye, brokoliden havuç, lahana ve kerevize, kabaktan pırasa, yeşil ve kırmızıbibere, turptan roka, marul, maydanoz, tere gibi yeşilliklere rengârenk beslenmek gerekiyor. Ancak salata ve taze sıkılmış meyve sularını, C vitamini kaybını önlemek için hazırladıktan kısa bir süre sonra tüketmek gerekiyor. Meyveleri posası ile tüketmek ise en doğru olanı.

KEFİR VE YOĞURT

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir diğer etmen de probiyotik besinler. Probiyotikler bağırsak florası için faydalı etkilere sahip olan canlı bakterilerin bileşimi. Bağırsak sistemini destekleyerek hastalık yapan mikroorganizmaların üremesine engel oluyorlar. Sindirimi kolaylaştırmanın yanı sıra ishal ve besin alerjilerinin önlenmesi ve iyileştirilmesinde önemli faydaları var. Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, en önemli probiyotik yiyeceğin yoğurt ve kefir olduğunu belirtiyor. Günde bir kâse yoğurt ya da bir bardak kefir, hem çocuklarda hem de erişkinlerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

BALIĞI BUĞULAMA YEMELİ

Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin kış aylarında bol bol balık tüketilmesinin de çok önemli olduğunun altını çizdi, balığın kızartma değil fırında ya da buğulama olarak tercih edilmesinin sağlıklı olacağını vurguladı. Her sabah bir yumurta, kırmızı üzüm çekirdeği, haftada iki gün 2-3 köfte büyüklüğünde kırmızı et, kuru baklagiller, evde mayalanmış yoğurt ya da kefir ile soğan ve sarımsak da çok önemli. Doğal birer antibiyotik olan soğan ve sarımsağı pişirmek yerine çiğ tüketmek gerekiyor. Siz siz olun gün içerisinde birer avuç fındık, badem, ceviz tüketmeyi ihmal etmeyin.

SARIMSAK LİMON

Diyetisyen Neşe Ceylan Zengin, “Sarımsak ve limon karışımı gribal enfeksiyonu önlemek adına muazzam bir tercihtir. Gece yatmadan önce bir diş sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayıp, limon suyuyla yutmak vücut direncini artırarak gribi önler” diyor.

İHA

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