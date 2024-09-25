Resesyon korkuları doları sarsıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resesyon korkuları doları sarsıyor

ABD Dolar Endeksi (DXY), çalkantılı bir oturumda 14 aylık en düşük seviyelerde seyrediyor. Recession korkularının artmasıyla birlikte, Merkez Bankası’nın faiz ayarlamaları için yeni ekonomik verilere bağlı kalacağı ifade ediliyor.

ABD Dolar Endeksi (DXY), Çarşamba günü dalgalı bir seans geçirerek, 14 aylık en düşük seviyelerde seyrediyor. Bu durum, artan resesyon korkularının etkisiyle şekilleniyor. Piyasalarda, Federal Reserve’in (Fed) olası gevşeme politikalarına ilişkin beklentiler devam etse de, Merkez Bankası bu iyimser tahminleri karşılayacak adımlar atmaktan kaçınıyor. Özellikle, 25 Ağustos’ta açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri dikkatle takip edilecek.

ABD ekonomisinde bazı sektörlerde yavaşlama gözlemlenirken, diğer alanlar ise direnç göstermeye devam ediyor. Bu karışık tabloya rağmen, Fed yetkilileri faiz oranı ayarlamalarının gelecekteki ekonomik verilere bağlı olacağını vurguluyor. Ekonomik göstergelerin, Merkez Bankası'nın politika belirleyicisi olacağı öngörülüyor. Yatırımcılar ve analistler, özellikle bu hafta açıklanacak verilerin piyasa üzerindeki etkisini yakından izlemeye devam edecek. DXY endeksinin seyrindeki belirsizlikler, yatırım kararlarını da etkiliyor.

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