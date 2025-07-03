Resmi açıklama geldi: Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedik

Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı İstanbul'a getiren sarı lacivertliler Asensio ve Skriniar için de PSG ve oyuncular ile temas halinde.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki orta saha Matvey Kislyak için de CSKA Moskova'ya teklif yaptığı ancak Rus ekibinin teklifi reddettiği ortaya çıktı.

'TÜRKİYE'YE GİTME ZAMANI DEĞİL'

CSKA Genel Müdürü Babaev, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile daha önce görüşmemiz oldu. Ancak tekliften memnun kalmadık. Şimdi Matvey Kislyak'ın Türkiye'ye gitme zamanı değil. Eğer iyi bir teklifse o zaman izin verebiliriz. Bence 30 milyon euro evet iyi bir fiyat."