10 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Atama kararları Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yükseköğretim Kurulu'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 04:10
Takip Et

Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de
+
Aa
-

(AA) Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı Türkay Dalan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Taner Beyoğlu, Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığına Onur Gözet, Sinema Genel Müdür Yardımcılığına Kemal Uysal, Siirt Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Hazım Ücün, Şırnak Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İrfan Tekin atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Punar, Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür yardımcılıklarına Adem Tuncer ve İlkay Akçay atanırken, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığına Ferhat Güngör getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin'in ataması yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
1
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
2
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
3
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Flaş... Flaş... Marmara'da deprem
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
4
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Bursa'da skandal. Teknik direktör futbolcunun boğazını sıktı, hakem sadece baktı
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
5
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿Korunması gereken sahile beton döktüler. Mahkeme uygunsuz buldu, İBB itiraz etti, AKP vazgeçmedi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
6
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿İşte İYİ Parti'nin milletvekili aday listesi
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
7
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
﻿Galatasaray Nef Başakşehir Koleji maçı nefes kesti
﻿Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
﻿Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
﻿Kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
﻿Ons Jabeur ABD'de şampiyon oldu
﻿Ons Jabeur ABD'de şampiyon oldu
﻿Ons Jabeur ABD'de şampiyon oldu
﻿Marsilya'ya Lorient sürprizi
﻿Marsilya'ya Lorient sürprizi
﻿Marsilya'ya Lorient sürprizi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.