Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu

Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete, emeklilik, sakatlık ve vefat maaşı alan bireyler ile yasal mirasçılara yapılan aylık minimum ödeme miktarının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da kapsayan yeni düzenlemeleri içeren yasa tasarısını bugün yayımladı. Düzenlemeler, Vergi Kanunları ile diğer bazı yasalarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikleri içeriyor.

Yeni yasal düzenlemeler, hükümetin sosyal politikalarındaki değişiklikleri ve ekonomik düzenlemeleri yansıtıyor. Ayrıca, bu kanunla birlikte, vergi mevzuatında ve diğer ilgili kanunlarda yapılan bir dizi değişiklik de kamuoyunun bilgisine sunuldu.

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