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Hükümlüye elektrik faturasında ‘mesken tarifesi’. Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle mahpusların aydınlatma giderleri dışında ödedikleri elektrik faturası ‘ticarethane’ statüsünden, daha düşük bedellerle ödeyebilecekleri ‘mesken’ statüsüne çevrildi. Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri ise artık kurum tarafından karşılanacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 03:29
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Resmi Gazete’de yayımlandı: Hükümlüye elektrik faturasında ‘mesken tarifesi’

Hükümlüye elektrik faturasında ‘mesken tarifesi’. Resmi Gazete’de yayımlandı
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Adalet Bakanlığı, mahkumların yüksek elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalmasına yönelik yaşanan sıkıntıya karşı beklenen adımı attı.

'Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin aydınlatma dışında kullandıkları elektrik, ‘ticarethane’ statüsünden çıkartılarak, ‘mesken’ statüsüne alındı. Böylece aydınlatma dışında, elektrik giderlerini kendileri karşılayan mahpuslar, faturalarını bundan sonra ‘mesken’ statüsü üzerinden daha düşük bedellerle ödeyebilecek.

Öte yandan, yönetmelikte yapılan yeni düzenleme ile çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri artık kurum tarafından karşılanacak.

ELEKTRİKLİ OCAĞA İZİN ÇIKTI

Öte yandan mahpuslar, koğuşlarda elektrikli ocak da bulundurabilecek. Yapılan düzenleme ile “Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına" izin verilecek.

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede, yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme alınacak.

Düzenlemede, kurumun 'fiziki imkânları müsait olduğu takdirde', "oda ve koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulmasına müsaade edilebileceği gibi; aradaki bağlantının standartlara uygun olması ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulması suretiyle tüplü veya gazlı ocaklara da izin verilebilecek.”

ÇOCUK VE KADIN HÜKÜMLÜLERE ÇAMAŞIR MAKİNESİ İZNİ

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme ile, “Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilebiliecek.”

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