İplik ithalatında dampinge karşı önlem

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gürcistan menşeli "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış şerit ve benzerleri" ürününe yönelik başlatılan damping soruşturması sonucu, ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara yol açtığı tespit edildi.

Gürcistan'dan Türkiye'ye ithalatında CIF bedelinin yüzde 15'i oranında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, ürünün Çin, Hindistan, Güney Kore ve Çin Tayvanı'ndan ithalatında kilogram başına 2,2 dolar dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

MENTEŞE VE ASKILARA DAMPİNG ÖNLEMİ

Çin menşeli "menteşeler ", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" gibi ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucu uygulanan önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.(AA)