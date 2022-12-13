13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli ve millilikte gelinen nokta

Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli ve millilikte gelinen nokta

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pirinç ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 08:52
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlandı. Menşe ülke fark etmeksizin pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı. Yerli ve millilikte gelinen nokta
+
Aa
-

Pirinç ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dip not eklendi.

Dip not uyarınca söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Çin, Rusya, Pakistan, Arjantin, Yunanistan, Hindistan, Ukrayna, ABD ve Myanmar ve Bulgaristan gibi ülkelerden pirinç ve çeltik ithalatı yapılıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ömer Ali Deniz
13.12.2022 09:31
Nasılsa yandaş kazanıyor ithalatını yaparak o yeter.  
 
E
13.12.2022 09:09
Gemiler açıkta bekliyor kanun çıkınca hemen limana yanasacaklar birileri nereden haber alıyorsa kanun çıkmadan gemileri doldurup getiriyor  
 
1950
13.12.2022 09:02
Akp-MHP milliyetçiliği Pirinç kadar bile olamadı, yazlık bunlara oy verenlere demiyorum, daha beterini hak ediyorlar, Yes !!!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
6
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Belirti göstermiyor. Ciddi hastalıklara sebep oluyor. Prof. Dr. Ateş Karateke uyardı
﻿Belirti göstermiyor. Ciddi hastalıklara sebep oluyor. Prof. Dr. Ateş Karateke uyardı
﻿Belirti göstermiyor. Ciddi hastalıklara sebep oluyor. Prof. Dr. Ateş Karateke uyardı
﻿Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 39 gözaltı kararı
﻿Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 39 gözaltı kararı
﻿Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmalarında 39 gözaltı kararı
﻿Kışın her akşam tüketiyoruz. Ama damarları tıkıyormuş
﻿Kışın her akşam tüketiyoruz. Ama damarları tıkıyormuş
﻿Kışın her akşam tüketiyoruz. Ama damarları tıkıyormuş
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79 dolara çıktı
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79 dolara çıktı
﻿Brent petrol yükselişte varil fiyatı 79 dolara çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.