Resmi Gazete'de yayımlandı: Müge Anlı'nın eşine yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl düzenli olarak yapılan il içi atamalar bu yıl da tamamlandı.

Karar çerçevesinde, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklikler yapıldı.

MÜGE ANLI'NIN EŞİNE YENİ GÖREV

Atamalar arasında Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yer aldı. Ünlü sunucunun eşi, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963'te Adana'da doğmuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra polislik mesleğine adım atmıştır. Kariyerinde çeşitli görevlerde bulunan Yüzbaşıoğlu, bir süre Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmış, ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev almıştır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır. Son yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarında ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir.