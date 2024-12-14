Resmi Gazete'de yayımlandı: Müge Anlı'nın eşine yeni görev

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Müge Anlı'nın eşine yeni görev

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Selami Yıldız, göreve başlar başlamaz il içinde dikkat çeken atamalara imza attı. Bu değişiklikler arasında en çok öne çıkanı, Müge Anlı’nın eşi olan Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanması oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl düzenli olarak yapılan il içi atamalar bu yıl da tamamlandı.

Karar çerçevesinde, 13 şube ve ilçe emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcısı olarak görevlendirildi. Ayrıca, 19 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde değişiklikler yapıldı.

2177-0.jpg

MÜGE ANLI'NIN EŞİNE YENİ GÖREV

Atamalar arasında Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da yer aldı. Ünlü sunucunun eşi, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılından bu yana İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

besiktas-ilce-emniyet-muduru-sinasi-yuzbasioglu-kimdir-nereli-1.webp

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963'te Adana'da doğmuştur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra polislik mesleğine adım atmıştır. Kariyerinde çeşitli görevlerde bulunan Yüzbaşıoğlu, bir süre Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmış, ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev almıştır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanmıştır. Son yapılan Emniyet Genel Müdürlüğü atamalarında ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Son Haberler
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Ağaca çarpan araç 3 gence mezar oldu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Tarihi fotoğraf: 104 yıl önceki Bolu Jandarma karakolu
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Elazığ’daki depo yangını 4 saat sonra söndürüldü
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Manchester City’nin eski oyuncusu Cumhurbaşkanı oldu
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi
Perakende devi iflasla boğuşuyor! Bir dönemin en popüler şirketiydi