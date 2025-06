Resmi hesaptan 20'lik Türk yıldızlar paylaşımı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda takımları ile turnuvanın ikinci maçlarında boy gösteren Arda Güler ve Kenan Yıldız, geceye damga vurdu. Arda, maçın erken dakikalarında 10 kişi kalan Real Madrid'de Pachuca ağlarını sarsarak takımına rahat bir nefes aldırırken Kenan Yıldız, kaydettiği 3 gol ile Juventus'u Wydad Casablanca karşısında 4-1'lik galibiyete taşıdı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası resmi sosyal medya hesabından paylaştığı görsele milli futbolcularımız için "Türkiye'nin 20 yaşındaki yıldızları anı yakalıyor" notu düştü.

İşte o paylaşım;

Arda Guler. Kenan Yildiz.



Türkiye’s 20-year-old stars are seizing the moment at the #FIFACWC. ???????????? pic.twitter.com/5vI2UjBHrz