Resmi imzayı attı... Fenerbahçe'nin rüyası elden kaçtı

Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Granit Xhaka'nın bir sonraki durağı belli oldu.

Transferi duyuran Premier Lig ekibi Sunderland, resmi sitesinden şu açıklamayı paylaştı:

"Sunderland, Granit Xhaka'yı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Orta saha oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı."

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! ???? pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İsviçreli futbolcu, futbol kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini söylemişti.

Bayer Leverkusen formasıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, Alman kulübüne transfer olmadan önce Arsenal formasını Premier Lig'de 225 kez giydi.

Granit Xhaka, kaptanlığını da yaptığı ve en çok forma giyen isim olduğu İsviçre Milli Takımı'nda ise 137 maçta 14 gol kaydetti.