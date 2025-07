Resmi imzayı attı... Fenerbahçe'nin rüyası elden kaçtı

Bayer Leverkusen'in 32 yaşındaki tecrübeli orta sahası Granit Xhaka'nın bir sonraki durağı belli oldu.

Transferi duyuran Premier Lig ekibi Sunderland, resmi sitesinden şu açıklamayı paylaştı:

"Sunderland, Granit Xhaka'yı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor. Orta saha oyuncusu, 3 yıllık sözleşmeye imza attı."

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! ???? pic.twitter.com/MLfHyKBVzo