Resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme

Kaynak: İHA
Resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme

Erzincan Valiliği resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Erzincan Valiliği tarafından resmi kurumların mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Erzincan Valiliği, resmi kurumların mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Buna göre Erzincan'da bulunan resmi kurumlar 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren yeni mesai saatleri çerçevesinde hizmet verecek.

Yeni uygulamaya göre resmi kurumlar sabah 08.30-12.30 saatleri arasında hizmet verecek. Saat 12.30 ile 13.00 saatleri arasında öğle tatilinde olacak.

Resmi kurum personelleri öğleden sonra 13.00 ile 17.00 arasında hizmet vermeye devam edecek. Böylece öğleden sonraki mesai saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

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