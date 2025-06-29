Resmi teklif yapıldı: Süper Lig'e eski Fenerbahçeli

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Resmi teklif yapıldı: Süper Lig'e eski Fenerbahçeli

Kasımpaşa, eski Fenerbahçeli Atilla Szalai için Hoffenheim'a resmi teklifte bulundu.

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Macar stoper Atilla Szalai İstanbul'a geri dönüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, kariyerine Bundesliga ekibi Hoffenheim'da devam eden 27 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yaptı.

Szalai, 2023 yazında 12.3 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olmuştu.

Bundesliga ekibi ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Macar stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro.

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