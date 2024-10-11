Ressam dostu tilkiyi her gün besliyor

Ardahanlı ressam Öztürk Nuh, köyünde hayvanlarını otlatırken yanına gelen tilkiyi, tavuk ve ekmek gibi yiyeceklerle besliyor.

Filmlere konu olacak dostluk hikayesi Ardahan'da yaşandı. Ardahan merkeze bağlı Çağlayık köyünde yaşayan Ressam Öztürk Nuh, merada hayvanlarını otlatırken yanına yaklaşan tilki ile dost oldu.

Tilki her gün Nuh'u ziyaret etmeye başladı. Gündüz saatlerinde hayvanlarını otlatırken yanına kadar gelen tilkiyi gören Öztürk Nuh, yıllarca sürecek dostluklarının temelini tilkiyi besleyerek başlattı. Nuh, arazide yanına kadar gelen hayvanı elleriyle beslemeye başladı.

Çağlayık köyünde büyükbaş hayvan besleyerek geçimini sağlayan 39 yaşındaki Öztürk Nuh, baba mesleğini sürdürürken bir yandan da meraklı olduğu resimde çalışmalarını sürdürdü. Nuh, hayvanlarını beslerken yanına gelen tilki ile dostluk kurarak ona gözü gibi bakıyor.

Bu dostluğun süreceğine inandığını söyleyen Nuh, "Ben köyde çiftçilik yapıyorum. Arta kalan zamanımda ise resim yapıyorum. Hayvanları merada otlatırken yanıma kadar gelen tilkiyi beslemeye başladım. Tilki bizi çok seviyor. Onunla aramızda sıkı bir dostluk bağı kuruldu" dedi.