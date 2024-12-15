Restoran yatakhanesinde 12 ceset bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Restoran yatakhanesinde 12 ceset bulundu

Gürcistan'daki kayak merkezi Gudauri'de bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu

Gürcistan'ın Gudauri kayak merkezinde bir restoranın yatakhanesinde 12 kişinin cansız bedeni bulundu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazbegi belediyesindeki Gudauri kayak merkezinde faaliyet gösteren bir Hint restoranının yatakhanesinde 12 kişinin cesedi polis ekiplerince bulundu. İlk araştırmalara göre, cesetlerde travmatik bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Ölenlerden 11'inin yabancı uyruklu, birinin ise Gürcistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, restoranda dün meydana gelen elektrik kesintisinin ardından yatakhaneye konulduğu düşünülen bir jeneratörün kaza sonucu ölümlere yol açmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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