Restoranda çıkan yangın işletmeyi kullanılmaz hale getirdi

Çanakkale'de bir restoranda çıkan sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri geldi. İşletme kullanılamaz hale geldi.

KAYNAK: DHA
Restoranda çıkan yangın işletmeyi kullanılmaz hale getirdi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sabah saat 10.30 sularında bir restoranda çıkan yangın sonrasında bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülse de işletme kullanılamaz hale geldi.

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