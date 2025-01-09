Restoranda robot garson dönemi başladı

Çanakkale-Balıkesir karayolu üzerinde İvrindil ilçesinde faaliyet gösteren bir köfte restoranı, robot garson ile hizmet vermeye başladı. Müşterilere sesli hitap eden robot garson, müşterilerin yemeklerini servis ediyor.

Lokanta müşterilerinden Yalçın Çelik, robotlu servisi ilk gördüğünde şaşırdığını belirterek, “Robotu da ilk defa gördüm burada. Teknolojiyi yakalamış burası. Genel itibarıyla güzel bir yer. Bir de robot girmiş işin içine. Çok daha güzel olmuş” diye konuştu.

İşletme müdürü Nuri Ünlü de robotun, özellikle de çocuk müşterilerin ilgisini çektiğini, müşterilerin robottan çok memnun kaldıklarını belirtti. Nuri Ünlü, “Burayı alalı 2 yıl kadar oldu. 2 yıldır işletmemizde en iyi kaliteyi sunmaya çalışıyoruz. Kaliteyi artırmak için de servis personelimize yardımcı olarak bir robot aldık. Bu robot yaklaşık 6 aydır bizimle çalışıyor. Günlük 4- 5 kilometre yol yapıyor. Çocuklar, müşterilerimiz bundan çok memnun. Dikkatleri, ilgilerini çekiyor. Müşterilerimizden güzel dönüşler alıyoruz" dedi.