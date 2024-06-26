Restoranın asma tavanı çöktü

Kaynak: DHA
Restoranın asma tavanı çöktü

Kadıköy’de bir restoranın asma tavanı müşteriler içerideyken çöktü. Olay sonucu bir kişi yaralandı.

Caddebostan Mahallesi saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranın tavanı çöktü.

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İçeride müşterilerin bulunduğu esnada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çökerken, olay sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, çöken asma tavanın parçalarından dolayı yaralananların tedavisi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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