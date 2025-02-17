Restoranlarla ilgili devrim niteliğinde karar. Bakan duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle, market fiyatlarının tek sitede toplanarak karşılaştırdığı "marketfiyati.org.tr" platformu kullanıma açmıştı.

Vatandaşların 50 bine yakın ürünü karşılaştırmasına fırsat veren platform, kısa sürede büyük ilgi gördü. 3 günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiyi ağırlayan platformda milyonlarca ürün karşılaştırması yapıldı.

Ramazan öncesi marketlere denetim

Platformda A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerin aynı ürüne uyguladıkları iki kata varan fiyat farkları da ortaya çıktı.

BENZER UYGULAMA RESTORANLAR İÇİN DE YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirilebileceğini söyledi.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız" ifadelerini kullandı.