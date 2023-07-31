Reuters anketinde korkunç sonuç. Temmuz ayı enflasyonu tarihi seviyelerde

Reuters anketine göre Türk Lirası'nda sert bir değer kaybı yaşanan ve birçok vergide artışa gidilen temmuz ayında enflasyon, iki basamaklı değerlere çok yakın gerçekleşti.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU ÇİFT HANELERİ GÖREBİLİR

Ankete katılan 10 ekonomist, temmuzda fiyatların, hazirana göre ortalama yüzde 9,1 oranında yükseldiğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 6,4 ile yüzde 10,6 arasında değişti.

T24'ün haberine göre tahminlerin gerçekleşmesi halinde, yüzde 11,10 aylık enflasyonun görüldüğü Ocak 2022 sonrası en yüksek aylık değere ulaşılacak. Merkez Bankası'nın sitesinde 2005 yılına kadar giden verilere bakıldığında ise en yüksek temmuz ayı enflasyonu, bu yıl görülecek.

YILLIK ENFLASYONA YÜZDE 50'YE YAKLAŞACAK

Yıllık tüketici enflasyonu ise "baz etkisi"nin sona ermesiyle beraber uzun süre sonra ilk kez yükselecek. Ekonomistlerin beklentileri, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 38'den yüzde 47,3'e çıkması yönünde. Yıllık enflasyon tahminleri, yüzde 43,5 ile yüzde 49,4 arasında değer aldı.

2023 sonu enflasyonuna ilişkin medyan tahmin ise yüzde 59,9 ile Merkez Bankası'nın yüzde 58'lik yıl sonu enflasyon hedefine yakın gerçekleşti. 2023 sonu enflasyonuna ilişkin öngörüler, yüzde 49,5'ten yüzde 69'a kadar uzanıyor.

Temmuz ayı enflasyonu, 3 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.