Reynmen evleniyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu

Reynmen evleniyor! Düğün tarihi ve yeri belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Reynmen, Emire Cansu Kurtalan ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Reynmen’in düğün tarihi iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Reynmen'in düğün tarihi iddiası sosyal medyada gündem oldu.

'Reynmen' ünlü şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile bir süredir aşk yaşıyor.

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Her fırsatta sevgilisini dile getiren Reynmen 30 Nisan tarihinde sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'a evlilik teklifinde bulunmuştu.

İTALYA'DA NİKAH KIYACAK İDDİASI

Sosyal medyadaki iddialara göre; Reynmen'in 11 Ekim tarihinde Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine gireceği öğrenildi. Ünlü çiftin İtalya'da nikah kıyacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Reynmen ile Emire Cansu Kurtaran çifti geçtiğimiz ay İtalya'ya gitmişti. Bu paylaşım ise nikah iddiaları güçlendirdi.