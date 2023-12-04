Reynmen'den açıklama geldi. ‘Altın Kelebek’ ödülünü çöpe atmıştı

Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamayan ve 2020 yılında aldığı Altın Kelebek dahil birkaç ödülünü çöpe atan Reynmen, sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Reynmen'den açıklama geldi. ‘Altın Kelebek’ ödülünü çöpe atmıştı

2020 yılında En İyi Şarkı Ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak Altın Kelebek Ödül Töreni'ni protesto etmişti.

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Ödülleri çöpe atmasının ardından takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ünlü fenomenden açıklama geldi.

Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah Hz. İbrahim gibi uyandım. Dün gece put kırdım da bu sabah ateşe atılıyormuşum gibi hissediyorum. Arkadaşlar bu kadar ödül budalası olmayın. Attım ulan vitrinimde yer yoktu, attım!"

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Reynmen sözlerini "Rafa kitap koyacağım, kitap önerisi olan var mı?" diyerek sonlandırdı.

Yaptığı ikinci bir açıklamada dikkate aldığı tek eleştirinin hayranlarına saygısızlık eleştirisi olduğunu söyleyen Reynmen, sevenlerinin oylarına saygısızlık etmediğini, ödül törenlerinde verilen ödüllerin oylarla seçilmediği iddiasında bulundu.

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