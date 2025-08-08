Reynmen’den Bozkırın Tezenesi’ne saygı konseri! Kendi tarzıyla seslendirecek

Türk halk müziğinin usta sanatçısı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de yaşamını yitirmişti. Türküleriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçının kültürel mirasını yaşatmak amacıyla yarın Kırşehir’de “Neşet Ertaş’a Saygı Konseri” özel bir otelde gerçekleşecek.

Ünlü şarkıcı Reynmen, Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerini kendi tarzıyla yorumlayacak.

MEMLEKETİ KIRŞEHİR’DE ANILACAK

Neşet Ertaş’ın memleketi Kırşehir’de düzenlenecek bu özel etkinlik, hem ustaya bir saygı duruşu olacak hem de halk müziğinin kuşaklar arası aktarımına katkı sunacak.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

“Bozkırın Tezenesi” olarak anılan halk ozanı Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Neşet Ertaş’ın babası bağlama ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş. Sekiz yaşına kadar Kırtıllar Köyü'nde yaşayan halk ozanı daha sonra ailesi ile beraber İbikli Köyü'ne taşınma kararı aldı.

Henüz 12 yaşındayken annesini kaybeden Ertaş, babasının evlenmesiyle Yozgat'ın Yerköy ilçesine yerleşti.

İSTANBUL’DA İLK PLAĞINI ÇIKARDI

Ah Yalan Dünya', 'Gönül Yarası', 'Zülüf Dökülmüş Yüze', 'Niye Çattın Kaşlarını' ve 'Mühür Gözlüm' adlı parçaların da aralarında olduğu unutulmaz eserlere imza atan 'Bozkırın Tezenesi' lakaplı Neşet Ertaş, Kırşehir'den sonra iki yıl da Kırıkkale'de bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek ilk plağını 'Neden Garip Garip Ötersin Bülbül' adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkardı.

İki yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ertaş Ankara'ya taşınarak sahne hayatına burada devam etti.

GAZİNODA TANIŞTIĞI KADINLA EVLENDİ

1962’de İzmir Narlıdere’de askerliğini yaptıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla isminde bir kızla tanışarak evlendi. Babası bu evliliği istemedi. Bundan dolayı Neşet Ertaş bir süre babasıyla konuşmayı kesti.

Neşet Ertaş’ın Leyla ile olan evliliğinden Döne ile Canan adında iki kız ve Hüseyin adında bir erkek çocukları oldu. İkili, yedi yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başlarında ayrıldı. Ertaş, 'Yazımı Kışa Çevirdin' şarkısını bu ayrılık sonrası Leyla'ya yazdı.

ALBÜMLERİ:

1957 - Neden Garip Garip Ötersin Bülbül1960 – Gitme Leylam1979 – Türküler Yolcu1985 - Sazlı Oyun Havaları1987 - Türkülerle Yaşayan Efsane Deyişler Bozlaklar Türküler1988 – Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde1988 – Kendim Ettim Kendim Buldum1988 – Kibar Kız1989 – Hapishanelere Güneş Doğmuyor1989 – Sazlı Sözlü Oyun Havaları1990 – Gel Gayri Gel1992 - Şirin Kırşehir1993 – Kova Kova İndirdiler Yazıya1995 – Seçmeler 21995 – Seçmeler 31995 – Seher Vakti1995 – Altın Ezgiler 31995 – Benim Yurdum1997 - Nostalji 11998 - Ölmeyen Türküler 21999 - Ölmeyen Türküler 31998 – Gönül Yarası

ROBOT HEYKELİ YAPILMIŞ İLK SAZ SANATÇISI

Neşet Ertaş dünyada robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı. Android heykeli dünyaca ünlü heykel sanatçısı Adil Çelik tarafından yapılarak Kırşehir Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yerini aldı.

Mezarı ise babası Muharrem Ertaş'ın yanında. Mezar taşında ''Sakın ol ha, insanoğlu İncitme canı, her can bir kalp, hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme'' yazılı.