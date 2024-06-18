Reza Zarrab’ın ABD’de evlendiği kişi tanıdık çıktı! İşte çekildikleri fotoğraf

ABD’de İran’a yönelik ambargoyu deldiği iddiasıyla kısa bir süre hapis yattıktan sonra itirafçı olup serbest bırakılan Zarrab’ın, geçtiğimiz aylarda Miami’de Altıntop ile evlendiği iddia ediliyor. Ayrıca nikahlarından bir fotoğrafın da ortaya çıktığı belirtiliyor.

İtirafçı olarak serbest kaldığı ABD’deki davasından sonra adını değiştirip yeni bir hayat kuran Zarrab hakkındaki bu iddia, gündeme damga vurdu.

2021 yılında Ebru Gündeş’ten boşanan ve 11 yıl evli kalan Zarrab’ın tekrar evlendiği öne sürülüyor.

Snob Magazin’in haberine göre, 2016 yılında ABD’de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Zarrab’ın, Bursalı sosyetik Dilara Altıntop ile nikah masasına oturduğu ifade ediliyor.

Miami’de gerçekleştiği iddia edilen düğünle ilgili çiftin bu adımının büyük ses getirmesi beklenirken, nikahlarından bir fotoğraf da paylaşıldı.