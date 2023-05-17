Rezidansta işkence davasında gerekçeli karar açıklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve K.'nin (28) bir rezidansta işkenceye uğramasına ilişkin toplam 9 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırılan eski sevgili Murat Demirci (42), nişanlısı Sara Demir (25) ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin (23) yargılandığı kamu davasının gerekçeli kararı açıklandı.

Rezidansta işkence davasında gerekçeli karar açıklandı

DHA’nın haberine göre, Eda K.'nin saçını ustura ile kesmek ve vücudunda sigara söndürmek şekliyle yaralandığının sabit görüldüğü, usturanın 'silah' sayıldığı, sigara söndürme eyleminin ise 'canavarca hisle' işlenmediği belirtildi. Olay, 8 Nisan 2022'de Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci'nin WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., burada Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye, Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu, Gözaltına alınan Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Yargılama sürecinde adını 'Eda' olarak değiştiren Merve K. şikayetinden vazgeçti, ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan'da karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'yağma' suçunu da 'kasten yaralama' olarak değerlendirip, 16 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat etti.

CEZA YARI ORANINDA ARTTI

Davanın gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda; Eda K.'nin çanta ve telefonunun faydalanma kastıyla alınmadığı, böylelikle sanıkların üzerine atılı 'nitelikli yağma' suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Eda K.'nin saçını ustura ile kesmek ve vücudunda sigara söndürmek şekliyle yaralandığının sabit görüldüğü, 'nitelikli yağma' suçundan açılan kamu davasında delillerin bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 'kasten yaralama' suçundan ceza yoluna gidildiği anlatıldı. Eda K.'nin saçlarının 'silah' olarak sayılan ustura ile kesildiği, vücudunda ise sigara söndürüldüğünün hatırlatıldığı kararda; verilen cezanın yarı oranda artırıldığı da vurgulandı. Sigara söndürme eyleminin ise 'canavarca hisle' işlenmediği belirtildi.

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