Rice, Rooney'e cevap verdi: "Korkmuyoruz!"

Arsenal’ın İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Manchester United efsanesi Wayne Rooney’nin yaptığı “psikolojik korku” yorumuna yanıt verdi. Rice, takımın büyük maçlarda duvara çarptığına dair eleştirileri kesin bir dille reddetti.

Wayne Rooney, ilk maç sonrası yaptığı açıklamada Arsenal’ın önemli virajlarda psikolojik olarak kırıldığını savunmuş, Mikel Arteta’nın ekibinin kupa baskısıyla baş edemediğini ileri sürmüştü. Ancak rövanş öncesi konuşan Rice, bu yorumlara karşı güçlü bir duruş sergiledi.

“DAHA ÖNCE YENDİK, YİNE YENECEĞİZ”

Rice, takımının PSG karşısında korku yaşamadığını ve daha önce onları mağlup ettiklerini hatırlatarak, bu eleştirilerin temelsiz olduğunu vurguladı. "Dembele ve Kvaratskhelia dışındaki kadro aynıydı ve biz o takımı 2-0 yendik. Bu yüzden korku diye bir şey yok" diyen Rice, Arsenal’ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki başarısını hatırlattı.

Ayrıca Arsenal’ın bu sezon PSV Eindhoven ve Real Madrid gibi zorlu deplasmanlardan galibiyetle ayrıldığını belirten İngiliz yıldız, “Paris’te gerekeni yapacak güce ve inanca sahibiz” dedi.

ERKEN GOL PLANLARI BOZSA DA UMUTLAR TAZE

Rice, PSG karşısında ilk maçta yedikleri erken golün takımı kısa süreli sarstığını ancak toparlandıklarını belirtti. "Üçüncü dakikada gelen gol bizi biraz sarstı, atmosferi de etkiledi ama kısa sürede oyunu dengeledik. Çok net pozisyonlar bulduk ve rakip kaleci harika kurtarışlar yaptı" şeklinde konuşan yıldız oyuncu, ilk maçta sahada gösterdikleri direncin umut verici olduğunu söyledi.

Arsenal, ikinci maçta Paris’te mutlak galibiyet arayacak. Teknik direktör Mikel Arteta, oyuncularını psikolojik olarak maça hazırlarken, Rice gibi liderlerin sözleri takımın inancını da yansıtıyor.

RÖVANŞTA TÜM GÖZLER ARSENAL’DA OLACAK

Arsenal, final yolunda Paris’te tarihi bir galibiyet arıyor. Arteta’nın öğrencileri, Emirates’teki mağlubiyetin rövanşını almak için Parc des Princes’e çıkacak. PSG’nin yıldızları Dembele ve Kvaratskhelia ile etkili hücum hattına karşı Rice’ın liderliğindeki Arsenal orta sahası belirleyici rol oynayacak.

Arsenal taraftarı, Rooney’nin açıklamaları sonrası daha da kenetlenmiş durumda. Tüm gözler, Paris’te atılacak adımda ve Declan Rice’ın sahada vereceği cevapta olacak. Rice’ın meydan okuması, yalnızca PSG’ye değil, şüphecilere karşı da verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.