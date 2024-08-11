Rıdvan Dilmen ekranlara geri döndü

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor’u konuk etti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini Edin Dzeko’nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sezonun başlaması ile birlikte ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’de ekranlara geri döndü.

Bu sezon için tv100 ile anlaşan Rıdvan Dilmen ilk yayınını karşılaşmanın ardından gerçekleştirdi.

Rıdvan Dilmen mücadeleye dair şu yorumlarda bulundu:

"HATA ETMİŞ OLURUZ"

"Bizlere düşen, oyunculara en çok sabrettiğimiz zamanlar olmalı bunlar. Tempolardan, skorlardan görüyoruz bunu. 'Oyunculara zaman lazım' denir hep. Fenerbahçe'de Avrupa Şampiyonası'na gidenler de oldu, şimdi de lig başladı. Oyuncular tatil bile yapamadı. Biz bugün özelinde Fenerbahçe'yi ya da Adana Demirspor'u yorumlarsak bu konuda hata etmiş oluruz."

"MİLLİ MAÇ ARASINA KADAR BEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

"Jose Mourinho tecrübeli bir teknik adam. Değişiklikleri de hep skoru tutmaya yönelik yaptı. Oyunculara ve takımlara biz milli maç arasına kadar beklememiz gerekiyor. Daha sağlıklı olur."

"TÜRKİYE İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Galatasaray ve Fenerbahçe rakibe baskıyla topu çok çabuk alıyordu. Geçen sezon en iyi yaptıkları şeyler bunlardı. Fenerbahçe'nin bu sezon rakiplerine baktığımızda topla daha rahat oynayabiliyorlar. Acaba Mourinho mu bunu istiyor bilmiyorum. Temeli böyle oturtmak istiyorsa bu Türkiye için yeterli değil."