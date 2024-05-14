Rıdvan Dilmen haklı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Dilmen haklı çıktı
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı öncesi konuşan Rıdvan Dilmen ne dediyse çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 36. Haftasında lider Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan kırna kırana mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 45+4’te Barış Alper Yılmaz, 70’te Dries Mertens ve 90’da Berkan Kutlu kaydetti. Karagümrük’ün golleri ise 34’te Ryan Mendes ve 83’te Alves’ten geldi.

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Nefeslerin tutulduğu maçın ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Maç önü değerlendirmesinde sarı-kırmızılıların galibiyet için en az 3 gole ihtiyaç duyacağını söyleyen Dilmen Fatih Karagümrük'ün ise en az 2 gol atabileceğini iddia etmişti.

Rıdvan Dilmen’in bu sözlerinin gerçekleşmesi üzerine haklı çıktı yorumlarını yaptı.

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