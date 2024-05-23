Rıdvan Dilmen hiçbir şey yapmadan Galatasaray'ı karıştırdı

Trendyol Süper Lig’de son haftaya doğru gidilirken Fenerbahçe derbisinde yara alan Galatasaray’da ortalık ilginç bir sebepten ötürü karıştı.

RIDVAN DİLMEN'İ TAKİP EDİYORLAR

Sarı-kırmızılılara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre teknik direktör Okan Buruk ve yardımcısı İrfan Saraloğlu’nun TV8,5’ta yayınlanan yüzde 100 futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen’in analizlerini çok beğendikleri ve takip ettiği ortaya çıktı.

Okan Buruk ve yardımcısının Rıdvan Dilmen sevdası Galatasaraylı bazı gazetecilerin tepkilerine yol açtı.

"SENİ DE ELEŞTİREBİLİRİZ"

Konuya ilişkin Okan Buruk’a eleştirilerde bulunan Levent Tüzemen, "Maşallah hocam. Sabaha kadar Rıdvan Dilmen'i izliyorsun, umarım bir gün bizim de yorumlarımıza kıymet verirsin. Genel olarak performansını beğeniyorum, hep yanında oldum, diğer hocaları maç maç nasıl eleştiriyorsak seni de eleştirebiliriz” dedi.