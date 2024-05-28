Rıdvan Dilmen Icardi nefretini açıkladı

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup etti.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı. Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar ligdeki 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın ardından kameralar karşısında mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen’den flaş bir Icardi itirafı geldi.

"NEFRET ETTİĞİM ŞEY"

Icardi’nin nefret ettiği şeyi yaptığını söyleyen Rıdvan Dilmen "Nefret ettiğim şey. 'İsterse yener' derler ya. Icardi diye bir futbolcu var. İstedi, yendi. istedi, attı. Arkadaşlarına liderlik yaptı. Ne oldu da geçen haftadan bu yana bu futbolcu bu hale geldi? Rakip de önemli ama istemek de var. Icardi'nin o günkü ve bugünkü performansına baktığımızda çok farklı olduğunu görüyoruz" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Arjantinli yıldız toplamda 32 gol 12 asist kaydetti. Icardi ayrıca Süper Lig'deki 25 golüyle gol kralı oldu.