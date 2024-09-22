Rıdvan Dilmen Süper Lig'e gelecek yeni sistemi açıkladı

Kısa bir süreliğine ekranlara ara veren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen HT Spor kanalı ile geri döndü.

Galatasaray’ın deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ettiği mücadele sonrası ilk yayınını çıkan Rıdvan Dilmen’den flaş bir iddia geldi.

"KOŞARAK PLAY-OFF'A GİDİYORUZ"

Süper Lig’in play-off sistemine doğru gittiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var'' dedi.

"BENİM İDDİAM DA BU"

Bu sezon şampiyonluğun formülünün derbilerden geçtiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var." Bu maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyon olur. Benim iddiam da bu" sözlerini sarf etti.