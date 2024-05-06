Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı

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Rıdvan Dilmen 'yüzde 95 şampiyon olur' diyerek Süper Lig şampiyonunu açıkladı
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV 8.5'ta 6-1 biten Galatasaray-Sivasspor maçını değerlendirdi.

Mücadeleye dair konuşan Dilmen, "Galatasaray taraftarısın maça gidiyorsun, kaç tane atacağız diye gidiyorsun. İyi oyunla domine ederek 6-1'lik belki 9-1'lik bir skor ortaya çıkacaktı. Ben artık averaja kalacağını düşünmüyorum." dedi.

Konuşmasını sürdüren Rıdvan Dilmen, "İlk yarıda maçı Barış Alper çözdü. İkinci yarıda Galatasaray o kadar muhteşem oynadı ki en vasat oyuncusu Barış kaldı. 54'te 2-1, 73'te 5-1. Bugün devamlı yüksek viteste gittiler." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY ASLA TEMKİNLİ OYNAMIYOR''
Galatasaray'ın oyun tarzıyla ilgili konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Okan hocanın oynattığı Galatasaray asla temkinli oynamıyor. Örnek Avrupa maçları. Prag maçının rövanşında tarzının dışında kontrollü oynamak istedi ancak golü yedi ve çıkaramadı. O yüzden 4 puan önde Fenerbahçe ile oynamak ve kazanmaya oynamak farklıdır. Okan hoca da bunu bildiği için tek tek gideyim diye düşünüyor."

''YÜZDE 95 ŞAMPİYON OLUR DERİM''
Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Dilmen, şu yorumu yaptı;

"Önümüzdeki hafta herkes aynı saatte oynarken maçın sonucu Karagümrük 0-1 Galatasaray dendiği anda Galatasaray yüzde 95 şampiyon olur derim."

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