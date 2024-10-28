Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: İsmail Kartal devam etseydi, hiç puan kaybı olmazdı

Mourinho'nun Bodrum FK maçı performansını beğendiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Mourinho'yla ilgili eleştiriler tabii ki olacaktır hepimiz yapacağız başkası da yapacak ama zamana baktığımız zaman Jose Mourinho özellikle ligimizi kulübü daha çok tanımaya başladığını görebiliyorum açıkçası. İsmail hocayla devam etsek belki 7 puan kaybı olmazdı ama uzun döneme baktığımız zaman bu kayıpları olağan karşıyalabiliriz." dedi.

Fenerbahçe, Mourinho ve taraftarlar için kırılma anının Manchester United maçı olduğunu dile getiren Dilmen, "Çift santrfor Göztepe maçından sonra ilk defa oynuyor. Dzeko mu En-Nesyri mi derken ikisi de dedi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK maçındaki temposuna vurgu yapan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe bugün Süper Lig'de şu tempoyu ekonomik olarak 30-30 yapsın Galatasaray kadar şampiyonluk şansı olur çünkü yapabilirliği olan bir takımda bahsediyoruz." sözlerini sarf etti.

Süper Lig'de şampiyonluğun formülünü veren Rıdvan Dilmen, "İki yıldır Galatasaray bu ligde önde basarak oynuyor. Fenerbahçe çift forvet oynuyor, önde baskı yapmak istiyor bugün ve bunu da yaptı. Türkiye'de şampiyonluğa oynamanın tek gerçeği bu." şeklinde konuştu.

Mourinho'nun ligi çözmeye başladığının altını çizen Dilmen, "Samsun'da ya da Göztepe maçında daha kompakt oyunu tercih ediyordu. Şimdi o da Türkiye gerçeğiyle yüzleşti ve de tecrübeli bir teknik adam tabii ki daha iyi kararını Trabzonspor maçında göreceğiz. Bugün de hem Dzeko'yu hem En-Nesyri'yi kaybetmemek adına sahaya öyle çıktı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin daha yüksek tempoyla oynamaya başladığını aktaran ünlü yorumcu, "Kolay değil Manchester'a karşı bu tempoyu yapmak ama Bodrum'a karşı bu tempo sana yetti yetecektir de. Önemli olan Jose Mourinho'nun bunu çözmesidir." dedi.

Fenerbahçe'nin rakibini daha önde karşıladığını kaydeden Rıdvan Dilmen, "Bundan 1 ay önce uzaklaştırılan top Dzeko'ya gelirdi şimdi Amrabat'a geldi. Rakip yarı alanın ortasında. Amrabat 1 ay önde Djiku ve Becao'nun kendi yarı sahasındaydı. Geçen sene bu tarz topları Fred kazanıp Dzeko gibi oyunculara gol attırıyordu. Hocanın ilk açıklamalarına baktığımızda bu topu Amrabat almazdı. Kolay bir iş değildir önde baskı yapmak ama oyuncu değişikliklerine baktığımız zaman geniş bir kadro olduğu için sürdürülebilir." sözlerini sarf etti.

Son olarak derbiye değinen Dilmen, "Yarın yalnız Beşiktaş da Galatasaray da moralli. Fenerbahçe bu maçı kazandı eve gidip yarınki maçı bekleyecek ve beraberlik için dua edecek. En kötü kazanmasını isteyeceği takım Beşiktaş'tır. Galatasaray da kazanıp 5 puanı korumak isteyecektir. Rashica, Mert ve Paulista idmana çıkmamış önemli isimler Beşiktaş'ta." diyerek sözlerini noktaladı.