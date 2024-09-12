Rıfat Serdaroğlu’nun freni patladı! Öyle bir laf söyledi ki biz manşet atmaya utandık

Sağlık eski Bakanı ve Doğru Parti lideri Rıfat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ağır değerlendirmelerde bulundu.

AHLAKA MUGAYİR SÖZLER

Serdaroğlu, iki siyasetçinin de birbirinden farkı olmadığını ileri sürerek, “Önümüzdeki Seçimlerde İmamoğlu kesin seçilmeli! Neden biliyor musunuz? RTE, dünyanın en zengin 8 Siyasetçisinden biri! İmamoğlu da, dünyadaki 8 Belediye Başkanından biri! RTE'nin diplomaları alengirli? Var mı yok mu bilinmez? İmamoğlu'nun diplomaları da alengirli! Var mı yok mu, bilinmiyor? RTE, ABD'nin Eşbaşkanı! İmamoğlu da İngiltere'nin sempati ile baktığı kişi! Nasıl ama? Aynısının tıpkısı! 5'li Çeteler, ikisini de çok seviyor Mutlaka seçin, seçin de görün ebenizin damını...” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Seçimlerde İmamoğlu kesin seçilmeli!

Neden biliyor musunuz?

RTE, dünyanın en zengin 8 Siyasetçisinden biri!

İmamoğlu da, dünyadaki 8 Belediye Başkanından biri!



RTE'nin diplomaları alengirli? Var mı. yok mu bilinmez?

İmamoğlu'nun diplomaları da alengirli! Var mı yok… — Rifat Serdaroğlu (@rifatserdaroglu) September 11, 2024

RIFAT SERDAROĞLU KİMDİR?

1948 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğan Rıfat Serdaroğlu, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı ile başlayan Serdaroğlu, 1977 yılında Bergama Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

1984 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı ve 1985'te il başkanı seçildi.

1991 yılında İzmir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Serdaroğlu, 1993 yılında Tansu Çiller hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.

1997 yılında DYP'den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi'nin (DTP) kurucularından oldu ve 55. Hükümet'te Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev aldı.

2002 yılında aktif siyasetten çekilen Serdaroğlu, 2020 yılında Doğru Parti'yi kurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdaroğlu, siyasi kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapıyor.