Rihanna, annelik hayatında konforu seçiyor

Ünlü şarkıcı ve girişimci Rihanna, 10 Ekim'de Los Angeles'taki Nordstrom'da düzenlenen Savage X Fenty Lavish Lace Koleksiyonu tanıtımında, anneliğinde tercih ettiği giyim tarzını paylaştı. 36 yaşındaki sanatçı, iki oğlu RZA (2) ve Riot'ı (14 ay) yetiştirirken rahat ve pratik kıyafetlerin önemine vurgu yaptı.

Rihanna, PEOPLE dergisine yaptığı açıklamada, "Rahat, esnek ve çocukları kucağıma almak için kolayca eğilebileceğim şeyler arıyorum. Bu kriterlere uyan her şey benim için ideal," dedi. Anneliğin zorluklarına da dikkat çeken Rihanna, "Bir annenin yaşamında yapacak çok iş var," ifadesini kullandı.

Aynı zamanda Rihanna, iç çamaşırlarının dış giyim olarak kullanılmasına dair kendi kurallarını da paylaştı. "İç çamaşırı, nerede ve nasıl isterseniz giyilmelidir. Tişörtlerin dışından görünür halde, ceketlerin içine kaymış şekilde ya da sadece rahatlık için," diye belirtti. Rihanna, kendine bakımın önemine de vurgu yaparak, "Geceleri makyajımı çıkarmak gibi küçük şeyler, benim için çok anlam ifade ediyor," dedi.

Rihanna, Lavish Lace Koleksiyonu'nun lansmanını geçtiğimiz ay seksi bir fotoğraf çekimiyle duyurdu. Çekimlerde, beyaz dantel örtülerin üzerinde farklı pozlar veren sanatçı, koleksiyondan sarı dantel bir iç çamaşırı setiyle piyanonun başında oturuyordu. Instagram hesabında bu görüntülerle birlikte, "Lavish all over. ????," notunu paylaştı. "Savage X Rewards Üyeleri, yeni koleksiyonumuzun göz alıcı dantel stillerinden ilk yararlanan olun. Şimdi sitemizden Lavish Lace koleksiyonunu satın alın," ifadesini kullandı.

Rihanna, PEOPLE'a koleksiyon hakkında, "Lavish Lace, aslında günlük yaşamınıza dahil edilmek üzere tasarlandı," dedi. "Dantel, her zaman katı bir kumaş olarak bilindi ve kadınların asırlardır sevdikleri bir şey. Ama genelde özel anlarla ilişkilendiriliyor. Ben danteli günlük hayata entegre etmek, onu rahat ve her gün giyilebilir bir şey haline getirmek istedim," şeklinde konuştu.

Rihanna'nın beden olumlayıcı iç çamaşırı markası, 2018'de tanıtıldı ve 2022'de Las Vegas'ta ilk mağazasını açtı. Forbes'a göre marka, 2021'de 1 milyar dolar değerindeydi ve o günden bu yana hızla büyümeye devam ediyor.