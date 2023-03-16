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  • Rihanna'nın göbeğindeki zincirin değeri dudak uçuklattı

Rihanna'nın göbeğindeki zincirin değeri dudak uçuklattı

2023 Oscar töreninden sonra gerçekleşen partiye katılan Rihanna, göbeğindeki zincir ve diğer mücevheriyle dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 22:36
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Rihanna'nın göbeğindeki zincirin değeri dudak uçuklattı

Rihanna'nın göbeğindeki zincirin değeri dudak uçuklattı
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Bebeklerinin babası ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, büyüyen karnıyla 2023 Oscar törenine katılmıştı.

Ödüllerin sahiplerini bulmasının ardından meslektaşları Jay Z ve Beyonce'nin düzenlediği partiye katılan ünlü isim, iddialı tarzı ve göbeğine taktığı zincirle dikkat çekti. 

37 milyon TL

Gümüş rengi bir etek-büstiyer takımının üzerine pembe bir cüppe giyen güzel şarkının büyüyen karnına taktığı ve tek başına 1.8 milyon dolar (yaklaşık 37 milyon TL) değerinde olan özel elmas göbek zinciri, platin içine yerleştirilmiş 139 karattan fazla oval, yuvarlak ve markiz kesim pırlantadan oluşuyor.

35 yaşındaki Rihanna ayrıca, hamileliğini vurgulayan bu parçayı yaklaşık 96 karat, gül kesim taşlı, üç sıra pırlanta kolye, yaklaşık 12 karat, pırlantalı çiçek esintili küpeler ve üç adet yüzükle tamamladı.

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