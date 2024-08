Rıza Çalımbay Milli Takım kararını açıkladı

Beşiktaş'ta görev yapan Çalımbay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta hayal ettiği her şeyi gerçekleştirdiğini belirten Çalımbay, "Her şeyden önce işimi çok seviyorum. Futbolculuk kariyerimde de istikrarlıydım. Sadece Beşiktaş'ta oynadım ve başka bir takıma gitmedim. Orada 20 yıl futbol oynadım, 6 şampiyonluk yaşadım, birçok kupa kazandım ve takım kaptanlığı yaptım. Gerçekten mükemmel bir dönemdi. Beşiktaş'ta hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirdim" dedi.

MOURINHO SÖZLERİ

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili olarak ise Çalımbay, "Mourinho çok kaliteli bir antrenör. Kendine özgü bir taktiği var. Onunla ilk maçı ben yaptığım için buraya gelmesine sevindim. Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi güzel bir şey. Bütün dünya Mourinho'yu takip edecek ve gözler Türkiye'de olacak. Dikkat etmek lazım, Türkiye kolay bir yer değil. Bence bilmesi gereken bir şey var, o da Fenerbahçe'nin şampiyonluğa aç olduğu. Mourinho'nun agresifliğini bırakıp devam etmesi lazım. Ama bu, onun hırsından kaynaklanıyor. Mourinho'yu alıyorsan, onun istediği oyuncuyu da alıyorsun. Yabancı oyuncuların elini dolduruyorlar. Bu yüzden onların başarılı olması normal" yorumunda bulundu.

MİLLİ TAKIM OLURSA...

Beşiktaş'ta teknik direktör olarak yeterli zamanı bulamadığını ve yeterli zaman verilseydi başarılı olacaklarını belirten Çalımbay, "Bize zaman vermediler, olay bu. 7-8 maça çıktık. Gelirken Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek diye geldiler ama verdikleri şans bu. Lugano'yu yendik, burada Alanya maçımız kötü geçti. Göreve başladığımda 10 sakat oyuncu vardı. Takımdaki sıkıntıları düzeltmeye çalıştık. Başkanla bir kere bile görüşmedim.

Başkanın 'Hocam, var mı sıkıntı?' dediğini hiç görmedim. Biz oranın çocuğuyuz, başarı için gidiyoruz. Parayı pulu düşünen biri değilim. Hiçbir zaman para yüzünden anlaşmadığım kulüp olmadı. Orada başarılı olurduk ama yeterli zamanı bulamadık" ifadelerini kullandı.

Milli takımdan teklif gelmesi halinde hiç düşünmeden gideceğini belirten Çalımbay, "Milli takım benim en çok istediğim şey. Milli takıma hiç düşünmeden giderim. Milli takımın her kategorisinde oynadım ve A Milli Takım'da kaptanlık yaptım. Olursa seve seve iyi bir şekilde yaparız. Futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın federasyonun yönetiminde olması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.