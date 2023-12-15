Rıza Çalımbay sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı. Ahmet Nur Çebi yaptı

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Rıza Çalımbay sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı. Ahmet Nur Çebi yaptı
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koydurduğu özel maddeyi ortaya çıkardı.

Mirza Şeker / YENİÇAĞ ÖZEL

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılarda yönetim, son olarak 5 futbolcu Aboubakar, Rosier, Onana, Ghezzal ve Bailly'i kadro dışı bırakmıştı.

Bunun üstüne bir gelişme daha yaşandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı.

Futbol direktörü Samet Aybaba tarafından gözden çıkarıldığı öne sürülen Rıza Çalımbay, bu konuda kendisine herhangi bir şeyin gelmediğini söyledi.

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Takımdaki kadro dışı olaylarından sonradan haberi olduğunu belirten Çalımbay, şunları söyledi;

''Bana herhangi bir şey demediler. Ben göreve çağrıldım ve geldim. Ancak sözleşme yaparken Ahmet Nur Çebi bir madde koydu.

Bu maddeye göre yeni gelecek olan yönetim belli bir sürede görevime son verebilir. Buna da birkaç gün kaldı. Ben Beşiktaşlı olduğum için görevi kabul ettim. Artık kendileri bilir.''

Yönetimin Rıza Çalımbay ile ilgili nasıl bir karar alacağı da belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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