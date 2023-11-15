Rıza Çalımbay transfer istediği mevkileri açıkladı

Seçime kadar anlaşma sağlandığı açıklanan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, daha sonra da görevine devam edecekmiş gibi çalışıyor.

KAYNAK: DHA
Rıza Çalımbay transfer istediği mevkileri açıkladı

Beşiktaş'taki ikinci dönemine 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

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Seçime kadar anlaşma sağlandığı açıklanan, ancak başkan adaylarının da en azından sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay takımla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor.

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Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay'ın güçlendirilmesi gereken 4 mevkiyi belirlediği öğrenildi.

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Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'i yedekleyecek bir veya 2 orta saha alınması gerektiğini düşünen tecrübeli hocanın bir de sol bek transferini listesine yazacağı kaydedildi.

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Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.

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