Rıza Çalımbay transfer istediği mevkileri açıkladı

Beşiktaş'taki ikinci dönemine 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan Rıza Çalımbay, ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Seçime kadar anlaşma sağlandığı açıklanan, ancak başkan adaylarının da en azından sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay takımla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor.

Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay'ın güçlendirilmesi gereken 4 mevkiyi belirlediği öğrenildi.

Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'i yedekleyecek bir veya 2 orta saha alınması gerektiğini düşünen tecrübeli hocanın bir de sol bek transferini listesine yazacağı kaydedildi.

Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.