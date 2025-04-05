Rıza Çalımbay "Zor maçlar bizi bekliyor"

Kaynak: İHA
Rıza Çalımbay "Zor maçlar bizi bekliyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kendileri için zor maçların başlayacağını belirterek, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın iki takım için de zor olacağını bilerek Rize deplasmanına geldiklerini dile getiren Çalımbay, "İki takım da çok iyi şekilde mücadele etti ve iyi oynamaya çalıştı. Böyle olacağı belliydi.

"ZOR MAÇLARIMIZ BAŞLIYOR"

Buradan kim galip gelirse biraz olsun rahatlayacaktı ama ne biz rahatladık ne de Rizespor. İyi bir lig maçı oldu. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Bizim zor maçlarımız başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarımız var. Deplasmanda ve özellikle böyle bir ortamda puan kazanmak bence iyi bir şey. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi oluruz" diye konuştu.

Son Haberler
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
Konya'da husumet acı sonla bitti! 2 kişi ölmüştü... Damat için karar verildi
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
'Kuzeyin Oğlu' en son ona sarılmıştı... Selim Bölükbaşı'nın paylaşımı yürekleri sızlattı!
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Şarampole devrilen araçtaki yaralılara trafik polisinden moral
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Afyonkarahisar'da helikopter destekli yangın havuzu...
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi
Bilecik’te müzik ziyafeti! Piyano tutkunları bir araya geldi