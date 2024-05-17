Rıza Çalımbay'dan flaş Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 42 gün teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlılar ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Kontraspor'a konuşan Rıza Çalımbay'ın sözleri şu şekilde;

''TAKIMDA KRİZ VARDI''

"Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan öncede Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor."

''BEŞİKTAŞ CAMİASINA YAKIŞMADI''

"Beşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar."

''SABRETMEZSENİZ OLMAZ''

"Bir takıma gidiyorsanız bir takımı 15 gün içinde istediğiniz seviyeye getiremezsiniz. Biz Beşiktaş'a gidip ilk antrenmana çıktığımızda 10'un üstünde sakat vardı. Onlarla çok uğraştık. Siz bize zaman vermez, sabretmezseniz olmaz. Bir antrenöre sabretmeniz gerekiyor. Benden sonra gelen arkadaş var. Benden fazla kaldı. Ben, o zamanı yakalayabilseydim, verdikleri sözü tutsalardı biz orada çok güzel şeyler yapabilirdik. Transfer yapabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık."

''BENİM AĞRIMA GİTTİ''

Samet Aybaba'nın oyunculara 'çürümüş takım' sözleri ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Benim ağrıma gitti. Ben de o takımla çalıştım. Bir oyuncu kötü oynayabilir, gününde olmayabilir. O oyuncuya çürük değil de hazır değil diyebilirsiniz. Çürük lafı biraz ağır." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA MESAJ

"Tabii ki birlik ve beraberlik en önemli şey. Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor. Güven vermeleri gerekiyor."

''TAKIM ÇALIŞTIRMAYI ÖZLEDİM''

"Takım çalıştırmayı özledim. Eskisinden daha da hırslıyım. Bir an önce çalışmak istiyorum. Azerbaycan'dan geldiler, konuşuldu ancak netleşmedi. İran'dan geldiler, konuştuk. İran'daki teklifte her şey netti ama oraya da ben gitmek istemedim."