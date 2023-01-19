19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferine noktayı koydu

Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferine noktayı koydu

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok" dedi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:55
Takip Et

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a Uğur Çiftçi cevabı

Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi transferine noktayı koydu
+
Aa
-

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin, "Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok." dedi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, puan ve puanlar almak istediklerini belirtti.

Çalımbay, ligde puan cetvelinde iyi bir konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimizde yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Onun için de yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor." diye konuştu.

Devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğuna işaret eden Çalımbay, ekip olarak araştırmalarının sürdüğünü, bir iki transfer yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor maçı sonrasında ligdeki Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Galatasaray'la ilgili 'yok şunu yaptı, bunu yaptı' diye bir şey söylemedim, söylemem de mümkün değil. Bir tek Galatasaray değil, hiçbir takıma söylemiyorum. Onun için de yani Galatasaray taraftarı, camiası sakın böyle bir şey düşünmesin. Bizden hiçbir türlü saygısızlık gelmez, aksine sevgi, saygı gelir." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim acil planda forvete ihtiyacımız var, yönetim onun farkında. Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa tabii bir tane daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyoruz. Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok."

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiklerini anımsatan Çalımbay, ikinci kez kupayı kazanmayı arzuladıklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
2
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
3
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
4
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
5
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
7
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Bitlis ve İstanbul'da terör operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
﻿Ada seferlerine fırtına engeli
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.